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影／妙齡女手機遺失急 男騎士拾獲被通知送返派出所

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
台中市謝姓女子下車時不慎將手機遺落在馬路上，警方２小時內尋回手機，雖然手機螢幕已破損，但謝女不追究，相當感謝警方協助。圖／民眾提供

台中市謝姓女子下車時手機不慎掉落在馬路上，回家後才發現手機遺失，由於裡面有重要照片與資料，謝女心急報警。警方調閱相關監視器，發現張男將手機撿走，送到派出所時因手機遭多輛汽、機車壓壞螢幕，導致張男不清楚手機有未接來電，謝女2小時內重拾手機已覺得難能可貴，表示手機送修就好，不再追究。

台中市謝姓女子上月底開車停放在家門口，下車途中手機卻掉落在馬路上，謝回家後才發現手機不見，急著報警。

台中市第五警分局文昌所員警林銘烈、葉人豪受理，調閱相關監視器發現多輛汽機車行經手機，甚至輾壓過手機，一名男騎士停下車將手機撿走，警方依車牌與相關資訊聯繫上張姓男子。

張男到派出所將手機交給警方，警方詢問為何沒有察看手機的未接來電？張男出示拾獲手機並表示，「螢幕都壞掉了，顯示不出有未接來電」。經警方查看，手機螢幕確實毀損，經測試也無法接聽、畫面也無反應。

謝女意料外尋回手機，雖然螢幕已破損，但手機記憶卡內有珍貴的照片與資料，她要將手機送修後繼續使用，相當感謝警方2小時內找到她的手機。

文昌派出所表示，現代人手機不離身，還有許多資料和相片都存在手機裡面，手機掉了，一定感到十分懊惱，就算遺失的手機壞掉了，也許裡面的記憶卡還在，資料就還有救回的希望，所以警方對壞掉的手機也是積極的歸還失主。

台中市謝姓女子下車時不慎將手機遺落在馬路上，並遭多輛汽、機車輾壓，導致手機螢幕毀損。圖／民眾提供

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