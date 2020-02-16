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一天兩起船舶故障 台南海巡隊救援解危

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
益生號漁船在安平外海失去動力，台南海巡隊協助拖帶返回安平港，楊姓船長和隊員握手感謝救援。記者黃宣翰／翻攝

近期受到鋒面影響，台南安平外海海上湧浪大，昨天下午4點多，分別有漁船和遊艇因機械故障後失去動力在海上漂流，台南海巡隊獲報前往搶救，協助拖帶返回安平港，人船都平安。

南海巡隊昨天下午4點40分，接獲艦隊分署通報，一艘「益生號」漁船於安平外37浬因輪軸繳網故障無法啟動，船上有5人，接著在10分鐘後又接獲第六巡防區指揮部通報，另一艘「灣岸號」遊艇於四草外2.2浬處海域因電池故障無法啟動，船上有4人，請求派遣巡防艇前往協助。

海巡隊獲報後分別派遣在港待命PP-2013艇緊急出勤，及線上巡邏PP-10059艇趕往救援，分別於下午5點48分及晚間6點45分抵達通報海域，和「益生號」漁船及「灣岸號」遊艇會合。因現場海象惡劣，為確保人船安全隨即協助拖帶返回安平港，分別於晚間7點40分，今天凌晨1點5分平安順利返港泊靠。益生號漁船楊姓船長和灣岸號遊艇邱姓船長及船上人員對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。

台南海巡隊說，昨天海象5至6陣風8級，中至大浪，浪高1至2公尺，近來受到鋒面影響，海上湧浪大，呼籲民眾航行時需多加留意，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，防範意外發生，如發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

灣岸號遊艇在四草外海失去動力，邱姓船長獲救後感謝台南海巡隊員。記者黃宣翰/翻攝

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