起子頭散落滿地 員警靈機一動借強力磁鐵「吸」起危機

台中市警局霧峰分局大里分駐所今天說，員警黎奇龍、陳子健日前接獲大里區國中路與大衛路口地面上，有散落一地的起子頭，可能會刺破車子輪胎，危害行車安全，逢下班尖峰時段，起子頭有一定重量，難用掃帚掃動，清理路面，惟螺絲帽重量太重，警方靈機一動向附近汽車修配場借來強力磁鐵，迅速「吸」起地上的起子頭，高效率的臨場反應也成功「吸」引用路人目光。

員警黎奇龍、陳子健在12日晚間6時15分巡邏時，接獲民眾報案，大里區國中路與大衛路口地面上，有散落一地的起子頭，警方即刻前往該路段處理，並通知清潔隊前往協助清理。

警員黎奇龍說，案發時間恰逢下班尖峰時段，行經車輛繁多，警方考量若不立即清除，恐有車輛輪胎遭地面螺絲帽刺破爆胎發生生命危險，立即擺設交通錐禁止人車通行，並疏導交通，警方試用掃帚清理路面，但因起子頭重量太重，難以用掃把掃起來，警方靈機一動，向附近汽車修配場借用強力磁鐵，果真迅速吸起地面螺絲帽，成功化解危機。