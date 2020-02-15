少年沉迷手遊 竟負氣拿走母親手機離家

新北市永和區一名李姓少年（14歲），日前因沉迷手機遊戲與母親發生爭執，李少負氣拿走母親的手機離家，跑到中和路上的速食餐廳內待著。巡邏員警見少年獨自一人在餐廳內，於是上前關心，李少除表示沒錢吃飯之外，便不願回應警方，員警只好將他帶回所內安置，透過系統查出少年身分、住家與聯絡方式，警隨即聯絡母親，並陪同他回家。

據了解，李少2月8日上午10時，拿著母親手機玩手遊，李少母親見狀，叮嚀他「不要一直拿媽媽的手機玩」，李少卻頂嘴要求母親買一支手機給他，就不拿她手機玩，雙方因此發生爭吵，李少便負氣拿著母親手機離家。

直到下午14時許，新北市永和警分局永和派出所員警黃智威與馬國仁，發現李少獨自一人坐一直坐在速食餐廳不願離開，於是上前關心。李少只向員警表示沒錢吃飯，就不願多回應員警任何問題，員警為突破他的心防就自掏腰包替他點了一份套餐，並將他帶回所內安置。

警方透過系統查到李少身分，並連絡他的母親。員警表示要陪同李少回家，這時他才願因跟員警說，是因為跟媽媽發生爭吵才會離家，再加上拿走母親手機，又把手機玩到沒電所以才不敢回家。李少母親見員警將兒子帶回家，並未責怪李少，也不斷向員警道謝，還說之後會好好跟兒子溝通。