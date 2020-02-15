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影／彰化移工宿舍火警3人送醫 仍有多人受困消防緊急搶救中
彰化縣福興鄉番花路一段一處移工宿舍今晚發生火警，彰化縣消防局動用五個分隊人員及消防車趕往灌救，先已救出3人，均受輕傷送醫，仍有多人受困，消防人員正全力搶救中。
今晚8時50分許，彰化縣消防局接獲報案，指福興鄉番花路一段一棟三樓的移工宿舍發生火警，立即調派彰化縣第一大隊及第三大隊多個分隊前往搶救，由於火警力猛烈，經過灌救及利用救生梯，先救出兩名送秀傳醫院，再救出一人送彰化基督教醫院，均受輕輕。
這棟移工宿舍為二樓建築，三樓是加蓋的鐵皮屋，當時疑因移工有聚會，火勢疑一樓往上竄燒，目前消防局已控制火勢，仍在清理火場，查明是否還有其他受困者，火原因仍在調查中。
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