走失男童獨子走在路上哭喊著媽媽 警見狀替他協尋母親
新北市樹林警分局三多派出所2名員警，於日前下午巡邏時，發現一名3歲男童，獨自走在三福街上，且不斷哭喊著「媽媽」。員警見狀立刻上前關心，由於男童不知父母姓名與家中地址，只好先帶回所內安置。員警一邊詢問男童，同時也回到男童走失地點巡視，所幸遇上男童的母親，並在員警陪同下，回派出所將兒子帶回。
據了解，居住在樹林區40歲的阮姓女子，於13日下午3時許，帶著3歲的兒子，到樹林三多國小內遊玩，豈料男童趁母親不注意跑出校園，阮女察覺時兒子早已不知去向，嚇得她四處尋找。
恰巧三多派出所員警李旻翰與呂健玄巡邏三福街，看見一名男童邊走邊哭喊著「媽媽」，員警隨即上前關心。由於男童不知道家中電話、地址與父母姓名，只好將男童先帶回所內安置。
詢問男童身分的同時，員警回到男童走失地點巡查，發現阮女不斷在附近徘徊，經員警詢問才得知是男童的母親，並在員警陪同下，回到派出所將兒子帶回。阮女不斷感謝員警，還說員警發現，不然兒子可能會因此走失或發生意外。
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