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高雄外海緬甸籍漁工落海 雙臂慘遭扭斷救起已氣絕
在高雄一港口2.4海浬外的鴻慶油輪，今下午5點多時，傳出有一名緬甸籍漁民疑因攀爬縄梯時意外落海，他雙臂斷裂，被救起時已無呼吸心跳。
據了解，這名31歲的緬甸籍漁工，今天與船東約到期，於今天下午5點多時，漁工從油輪攀爬縄梯要到另一艘接駁船上。
但疑因海象不穩風浪大，漁工不慎落海。據目擊者表示，漁工落海時，被縄梯扭斷兩隻手臂，只剩下肩膀。直到救援人員將他從海中救起時，他臉上口吐白沫，已氣絕多時。
至於漁工死因，明天上午警方將報請檢察官進行司法相驗，已釐清案情。
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