新北女警酒駕！酒測值竟高達1.04 記大過追究相關責任

新北市一名女警前天上午在中和明安街與人發生車禍，員警到場處理事故聞到濃濃酒味，發現該名女警竟然酒駕，而且酒測值高達1.04。警方今天表示，該女警已依公共危險罪移送法辦，行政懲處部分也先記了一大過，將進一步追究相關責任。

據了解，該名女警就在離事故地點不遠的新北市刑警大隊上班，負責收發行政業務，近來疑因單親獨力扶養二個小孩壓力太大，精神狀況不太穩定，才會想藉酒澆愁。

警方表示，女警當時是先撞上轎車右邊的民宅牆壁，在往左偏移撞上對向貨車，幸當時雙方車速不快，未釀傷亡。不過，酒後開車就是不對，女警被依法送辦後，經檢方複訊獲無保請回，未來除了究責檢討，也會加強宣導，避免類似情事再發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康