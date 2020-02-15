快訊

國防部：美軍作戰艦 今穿越台灣海峽

新北女警酒駕！酒測值竟高達1.04 記大過追究相關責任

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北市一名女警前天上午在中和明安街與人發生車禍，員警到場處理事故聞到濃濃酒味，發現該名女警竟然酒駕，而且酒測值高達1.04，最後被自己人依公共危險移送，行政懲處部分也先被記了一大過。示意圖／Ingimage

新北市一名女警前天上午在中和明安街與人發生車禍，員警到場處理事故聞到濃濃酒味，發現該名女警竟然酒駕，而且酒測值高達1.04。警方今天表示，該女警已依公共危險罪移送法辦，行政懲處部分也先記了一大過，將進一步追究相關責任。

據了解，該名女警就在離事故地點不遠的新北市刑警大隊上班，負責收發行政業務，近來疑因單親獨力扶養二個小孩壓力太大，精神狀況不太穩定，才會想藉酒澆愁。

警方表示，女警當時是先撞上轎車右邊的民宅牆壁，在往左偏移撞上對向貨車，幸當時雙方車速不快，未釀傷亡。不過，酒後開車就是不對，女警被依法送辦後，經檢方複訊獲無保請回，未來除了究責檢討，也會加強宣導，避免類似情事再發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 車禍 酒駕
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

男友不想婚32歲女爆哭 北市女警臨時充當心理輔導師

高雄大旗山區封城「掃醉」3天 警方查獲5件酒駕違規

酒駕累犯未裝酒精鎖 3月起最重罰1.2萬

再會跑也擋不住我追你！北市警臉書情人節大玩女警壓制

相關新聞

慶富兩手法詐2億海科館貸款 工程進度大膽灌水3倍

慶富集團旗下慶陽海洋公司遭指控涉承包國立海科館興建營運案向5間聯貸銀行詐貸，高雄地院審理查出，慶陽利用與集團另間公司簽下...

阻罷韓！「石頭里長」嗆聲遭約談 韓粉聚到地檢署關心

罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，叫囂驅趕之餘，直接威脅擺攤志工說要「開車衝撞...

公司淪水房障眼法！金流上看10億人民幣 檢聲押4嫌獲准

台中市西屯、北屯查獲洗錢水房以資訊、貿易公司做為障眼法，掩護暗藏的不法博弈匯兌洗錢，短短3個月，洗錢金額就高達10億元人...

不放棄！確認蔡英文論文真假 彭文正上訴但要先繳2萬6

蔡英文總統博士論文自大選前開始引發爭議，媒體人彭文正多次質疑蔡英文學位的真實性，提民事訴訟，確認1984年英國倫敦政經學...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

新北女警酒駕！酒測值竟高達1.04 記大過追究相關責任

新北市一名女警前天上午在中和明安街與人發生車禍，員警到場處理事故聞到濃濃酒味，發現該名女警竟然酒駕，而且酒測值高達1.0...

假冒失主狂領高鐵遺失物 他拿走金戒指、高粱酒被抓包

吳姓男子因經濟狀況不好，異想天開假裝失主，多次到高鐵公司領回旅客遺失物，時間長達一年多，得手物品包括多瓶高粱酒、金戒指、...

最高法院大法庭增2案！釐清自首、第三人沒收程序爭議

「大法庭」制度去年7月4日上路，最高法院刑事大法庭13日宣示首件詐騙集團車手強制工作的裁定；另就第三人沒收程序、自首適用...

女子哭訴15歲遭性侵 檢警追出13年前嫌犯判4年10月

台南1名女子2年多前因在安平區夜店酒醉，遭吳姓現役軍人乘機性交，清醒後發覺遭侵害，哭訴13年前年僅15歲的她曾遭陳姓男子...

沒經老婆同意帶女兒到大陸住 他被判有罪還要賠30萬

鄭姓男子被控沒有經過妻子同意，二度擅自將3歲女兒帶到大陸居住，時間長達7個多月，讓妻子無法探視女兒，他被依準略誘罪判刑1...

繁殖幼貓賣錢遭拒 精障男險砍死母親判9年

新北市一名詹姓男子因為沒有工作，向母親提議繁殖幼貓賣錢又被拒絕，心生不滿之下，去年1月竟持菜刀刺傷母親脖子，所幸菜刀被即...

罷免韓國瑜連署遭阻撓 尹立對這2件怒告違反選罷法

罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署持續進行，「Wecare高雄」發起人尹立今上午由律師陪同到高雄地檢署按鈴，控告內門區謝姓...

熱門新聞

人夫與妻及女網友睡同床 半夜上了女網友被判刑

消防車禍 家屬臉書貼文「國家能承諾安心工作環境？」

跑錯包廂爆衝突男背部中刀 3男殺人未遂送辦

永和河濱駭人分屍案 4凶嫌最重判無期徒刑

不放棄！確認蔡英文論文真假 彭文正上訴但要先繳2萬6

寒夜裡被棄養的7隻米克斯小狗 見證台灣人的善與惡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。