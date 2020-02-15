「假姪子」欠債需10萬救急 警及時出現成功阻止詐騙

新北市中和區一名65歲蘇姓女子，在上個月5日晚上10時許，接到一名自稱是蘇女姪子的LINE電話，表示在外欠債需10萬救急，蘇女得知後答應在隔日中午前往郵局匯款，所幸巡邏員警察覺有異，隨即上前關心，蘇女在員警幾經勸說下才成功阻止詐騙。

據了解，蘇女1月5日晚上10時許，接到一名自稱是蘇女姪子的來電，這名「假姪子」表示，他在外積欠10萬債務急需還款。當時蘇女沒有多做聯想隨即答應「假姪子」的要求，也會在隔日中午11時前往匯款。

直到6日中午11時，蘇女赴約前往至中和區國光郵局準備匯款，恰巧中和警分局國光派出所員警張耀庭與陳柏錡巡邏至此，見蘇女神情緊張，便上前關心。

起初蘇女不願向警方表示為何要匯款，員警幾經勸導後，蘇女才決定打電話向姪子的父親查證。經詢問才確認姪子並未在外欠債，當蘇女再次回電給這名欠債的「假姪子」時，對方卻拒絕接聽。蘇女不斷感謝員警及時出現，並表示，還好有警察細心解說，才沒有因此損失10萬元現金。