口罩工廠增產線 基隆警方監控確保安全並防私下買賣

由於轄內口罩工廠增加產線，基隆市警察局第三分局與科偵隊今天運用移動式錄影監視器，可輕易裝設及拆卸之便利性，架設移動式監錄系統，防止治安事件發生，確保工廠的安全，也禁止私下買賣、偷運等違法情事。

市警第三分局表示，因應新冠肺炎疫情的口罩需求，經濟部13日表示，口罩禁止出口以及政府徵用口罩都將延長到4月底，另有60台新生產線的分配，其中9條產線今天會在工廠安裝測試，一台新產線未來每天可增加10萬片的產能，60台總計可提升600萬片產能。