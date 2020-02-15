快訊

期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲

歐洲死亡首例！法國80歲遊客確診新冠肺炎不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重口罩工廠被稽查出91萬片醫療口罩 衛服部全數徵用

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市三重一間口罩工廠因以1片5元價格販售醫療用口罩，本月12日遭檢調單位調查，現場91萬餘片醫療口罩和14萬餘片一般口罩全被查扣，其中醫療口罩經衛服部和新北市衛生局鑑定取樣後，今天上午全數被衛服部徵用。

調查局航調處基隆調查站接獲情資，指該工廠近日每晚都有人在門口等候，全部都是等買口罩，而且一次可以買到100片，定價500元，懷疑有囤貨和哄抬物價嫌疑，12日會同新北市衛生局前往稽查後，也報請新北地檢署指揮偵辦，調查有無違反傳染病防治法或刑法規範。

調查人員解釋，該工廠未被政府徵用，賣口罩並不違法，但這批口罩有部分是上個月疫情爆發之前製作，與其平時出貨量不符，涉嫌囤貨居其。此外，在疫情爆發之前，一片口罩頂多2、3元，業者現在以一片5元的價格賣給民眾，所以也有哄抬物價的嫌疑。

新北地檢署表示，初步調查，該公司營業項目包含醫療器材製造，但其存放大量口罩原因及銷售情形，由檢察官持續偵辦中。查獲上述口罩後，檢察長朱兆民隨即指示配合防疫優先，因此在不影響案件偵辦的情況下下，積極主動聯繫口罩徵用事宜，最後在今天上午由檢察官指揮新北市調查處會同食品藥物管理署、新北市衛生局鑑定取樣後，由衛福部徵用。

口罩 衛生局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

免費口罩超誘人 金門民眾起早排隊半小時秒殺

重磅廣播／中國口罩產能大躍進？「製造狂魔」能補救防疫漏洞嗎

醫護籲口罩配送資訊公開 陳時中：沒問題

教育部發645萬口罩 北市學校：盼不只發一次

相關新聞

口罩工廠增產線 基隆警方監控確保安全並防私下買賣

由於轄內口罩工廠增加產線，基隆市警察局第三分局與科偵隊今天運用移動式錄影監視器，可輕易裝設及拆卸之便利性，架設移動式監錄...

8條通緝在案！警祭大數據分析 假髮變裝慣竊栽了

年約60歲的陳姓慣竊因數件竊案遭通緝在案，近期仍針對住商大樓行竊，使至少5人受害，估計財損達30餘萬元；台北市警方透過大...

三重口罩工廠被稽查出91萬片醫療口罩 衛服部全數徵用

新北市三重一間口罩工廠因以1片5元價格販售醫療用口罩，本月12日遭檢調單位調查，現場91萬餘片醫療口罩和14萬餘片一般口...

影／抖音這影片恐造成終身殘疾 嘉市嚴格禁止學生模仿

最近網路社群軟體「抖音」流傳一個整人影片，是三個人先站著，左右兩人先原地跳耀，中間一個人再模仿他們的動作，但當中間的人跳...

網路情人急需錢周轉 女網友為愛昏了頭險被騙

「親愛的，我急需錢周轉，請幫幫我。」台南市王姓女子在網路上認識外國男網友，兩人透過網路交住後，男網友在情人節向她訴苦說自...

淡水民宿驚傳猥褻！少年打工換宿慘遭店長撫摸生殖器

31歲傅姓男子，趁任職新北市淡水區長興街上一家背包客民宿店長期間，涉嫌猥褻前來打工換宿的未滿18歲少年，先要求少年與自己...

影／「螃蟹犯」橫行街頭 3員警使出口袋戰術圍捕到案

昨天情人節傍晚，一隻孤另另的蟹老闆出走，張著蟹螯，橫行彰化市彰化火車站前，被民眾發現後，攔下路過警車協助處理，三名員警趨...

寒夜裡被棄養的7隻米克斯小狗 見證台灣人的善與惡

在台東市區經營機車行的林姓男子，14日晚上外出，寒夜裡，行經更生北路巷子意外看見一個紙箱，裡頭傳來聲響，他好奇上前查看竟...

墨西哥籍男深夜賣場自刎 今晨生命跡象回穩

一名來台就讀語言學校墨西哥籍男子，昨天深夜在台北市萬華區一家大賣場持刀自刎，當場造成頸部大量出血，警方獲報後將其送醫急救...

寒假太長？蘆洲屁孩12人騎樓混戰 連椅子都成為武器

新北市蘆洲區9日深夜，長樂路上某超商突然爆發混戰，據了解疑似其中一方騎機車沿路按鳴喇叭，惹得另一方認為是在挑釁，尾隨在後...

自小客車追撞國道工程車 釀2傷

國道3號北上109公里處今天進行路面施工維護工程，一輛自小客車疑似未注意前方路況，衝撞國道工程車，後方車輛剎車不及，再次...

粗心阿嬤遇友人閒聊太開心 忘記6歲孫返家才想起

嘉義市林姓阿嬤日前帶外孫到附近國小騎遊玩，阿嬤巧遇老鄰居，兩人閒聊太開心，提議到附近宮廟拜拜，阿嬤竟然忘了外孫正在溜滑梯...

熱門新聞

居家檢疫失聯3外國人 北市警萬華分局尋獲

人夫與妻及女網友睡同床 半夜上了女網友被判刑

消防車禍 家屬臉書貼文「國家能承諾安心工作環境？」

跑錯包廂爆衝突男背部中刀 3男殺人未遂送辦

永和河濱駭人分屍案 4凶嫌最重判無期徒刑

不放棄！確認蔡英文論文真假 彭文正上訴但要先繳2萬6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。