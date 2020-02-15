三重口罩工廠被稽查出91萬片醫療口罩 衛服部全數徵用

新北市三重一間口罩工廠因以1片5元價格販售醫療用口罩，本月12日遭檢調單位調查，現場91萬餘片醫療口罩和14萬餘片一般口罩全被查扣，其中醫療口罩經衛服部和新北市衛生局鑑定取樣後，今天上午全數被衛服部徵用。

調查局航調處基隆調查站接獲情資，指該工廠近日每晚都有人在門口等候，全部都是等買口罩，而且一次可以買到100片，定價500元，懷疑有囤貨和哄抬物價嫌疑，12日會同新北市衛生局前往稽查後，也報請新北地檢署指揮偵辦，調查有無違反傳染病防治法或刑法規範。

調查人員解釋，該工廠未被政府徵用，賣口罩並不違法，但這批口罩有部分是上個月疫情爆發之前製作，與其平時出貨量不符，涉嫌囤貨居其。此外，在疫情爆發之前，一片口罩頂多2、3元，業者現在以一片5元的價格賣給民眾，所以也有哄抬物價的嫌疑。

新北地檢署表示，初步調查，該公司營業項目包含醫療器材製造，但其存放大量口罩原因及銷售情形，由檢察官持續偵辦中。查獲上述口罩後，檢察長朱兆民隨即指示配合防疫優先，因此在不影響案件偵辦的情況下下，積極主動聯繫口罩徵用事宜，最後在今天上午由檢察官指揮新北市調查處會同食品藥物管理署、新北市衛生局鑑定取樣後，由衛福部徵用。