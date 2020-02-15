影／抖音這影片恐造成終身殘疾 嘉市嚴格禁止學生模仿

最近網路社群軟體「抖音」流傳一個整人影片，是三個人先站著，左右兩人先原地跳耀，中間一個人再模仿他們的動作，但當中間的人跳起來後，旁邊兩人再伸出腿，讓中間的人落地時跌倒，嘉義市府教育處發現已廣為流行，嚴格禁止學生模仿，以免傷及脊椎造成終身殘疾。

市府教育處林立生說，最近新加坡、馬來西亞國際學校的孩子們正流行一種危險的整人遊戲，這很容易造成脊椎的受傷，嚴重甚至會造成無法彌補的遺憾，現今網路資訊發達，擔心孩子們很快會收到類似的訊息，而去模仿這樣的整人玩法。

林立生說，目前還沒發現學生模仿，但希望先預防，避免憾事發生，已請校方一定要嚴格禁止學生在校嘗試這類整人遊戲，教育處已在臉書上貼文，另外開學前的國中小學校長會議也將再次宣達，也請各位家長在家中提醒孩子們，不要去嘗試玩這樣危險的整人遊戲。