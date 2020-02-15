網路情人急需錢周轉 女網友為愛昏了頭險被騙

「親愛的，我急需錢周轉，請幫幫我。」台南市王姓女子在網路上認識外國男網友，兩人透過網路交住後，男網友在情人節向她訴苦說自稱公司經營困難，急需4200歐元，王女信以為真，前住銀行要匯錢，幸好員警及時接獲銀行通報加以攔阻。

南區王姓女子經由交友軟體認識男網友，對方稱急需用錢，要求匯款至外國指定帳戶，王女深信不疑，昨天情人節中午12點多，到夏林路銀行要匯款4200歐元，行員懷疑王女可能遭詐騙，馬上通知警方前來釐清。

台南市警六分局金華派出所警員黃昱翔獲報後，前往了解，王女表示，她在微信交友軟體上認識一名男網友，網友稱所經營的公司遭遇經濟困難，急需用錢以度過難關，希望借款4，200歐元匯至指定帳戶，王女深信不疑，至銀行匯款。

黃昱翔說明這為詐騙集團常用技倆後，王女恍然大悟，取消匯款程序，成功保住新台幣約13萬7千元的辛苦血汗錢。