淡水民宿驚傳猥褻！少年打工換宿慘遭店長撫摸生殖器
31歲傅姓男子，趁任職新北市淡水區長興街上一家背包客民宿店長期間，涉嫌猥褻前來打工換宿的未滿18歲少年，先要求少年與自己同睡一間房，再趁少年入睡，撫摸他生殖器。士林地檢署偵結，依乘機猥褻罪將傅男起訴，並依兒少法請求加重刑期至2分之1。
起訴指出，被害少年2019年6月5日到該店打工換宿，2天後和同事被店長告知「民宿沒空房了，你們要在我的房間一起睡」。少年不疑有他，睡到一半卻遭店長伸手摸生殖器。
檢察官偵訊時，傅姓店長坦承乘機猥褻少年，檢察官掌握傅姓店長事後向少年道歉的對話紀錄等證據，依乘機猥褻罪嫌將傅姓店長起訴，並依兒少法請求加重刑期至2分之1。
據了解，該店位於新北市淡水區長興街上，事發後傅姓店長已從該店離職。
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