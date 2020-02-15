影／「螃蟹犯」橫行街頭 3員警使出口袋戰術圍捕到案

昨天情人節傍晚，一隻孤另另的蟹老闆出走，張著蟹螯，橫行彰化市彰化火車站前，被民眾發現後，攔下路過警車協助處理，三名員警趨前圍捕，動用警棍及口袋戰術，七手八腳，終於將牠緝捕，過程被圍觀民眾PO上臉書社團「彰化人大小事」。由於不知道失主，警方只得以 「活體拾得物」冰存處理，只是救到蟹老闆沒被車壓死，卻落得凍死收場。

在民眾拍攝的影片，這三名熱心的彰化警分局警備隊員，先對著圍觀的民眾問說「這誰的，知道嗎？」有人出聲音說「警察抓螃蟹喔，哈哈」，還有人說「是紅蟳耶」、「流浪蟹」、「情人節出來找伴侶」，還說「儘快歸還給失主，說不定是情人節大餐」。

儘管民眾七嘴八舌 ，員警卻慎重其事，見蟹老闆緊抓著溝蓋，卻因孔隙太小無法遁逃，立即動用甩棍壓制，試著讓牠用螯夾住甩棍，誘進塑膠袋裡。員警還逗趣地跟螃蟹說「夾夾夾，給你夾！給你夾！對對對！」逗得一旁民眾十分開心，另一名員警則不斷提醒「牠會夾人喔！」、「你手小心！」最後口袋戰術成功，請蟹老闆人甕，裝進膠袋，帶回警備隊冰箱，冰進冷凍庫。

員警逮捕蟹老闆過程PO上臉書社團「彰化人大小事」後，網友討論熱烈，有人回應「很明顯企圖襲警⋯帶回所裡的電鍋關起來啦！」、「蟹姓凶嫌揮舞雙刀，路過民眾紛紛閃避，彷彿置身現場。但也有網友認為，「嫌犯脫逃被捕現場，這也要報案？」、「以後我家蛤蜊不吐沙484也要打110」，認為不要什麼事都要找警察。