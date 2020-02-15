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雪霸海拔3100公尺監測相機 不翼而飛

中央社 / 苗栗縣15日電

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌今天表示，為了監測高山杜鵑生長情形，在雪霸國家公園雪東線海拔3100公尺處架設2部自動相機，近期突然不見蹤影，呼籲山友幫忙協尋。

鄭瑞昌表示，因應全球氣候變遷，中興大學研究團隊在雪霸國家公園雪東線6公里與5.9公里，臨近雪山東峰位置，分別架設1部自動相機，採用縮時攝影方式，記錄高山植物生長狀況是否產生變異，不料，研究團隊14日上山，卻發現6公里處的相機只剩下鐵架，5.9公里處的相機和鐵架全都不翼而飛。

當地位於海拔3100公尺的高山，平常人煙稀少，相機被誰拿走、流落何方，無人知曉，為避免研究過程因此中斷，雪霸處遊憩課透過臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」，呼籲山友，如果看到這些儀器遺落何處，請回報雪霸處。

苗栗縣境內去年10月也曾發生38部紅外線自動照相機遭竊案件，警方迅速逮捕2名竊嫌，他們供稱是為了監測住家環境並前往山區獵捕動物，才會行竊，如今又傳出位於高山的相機也不見，引來許多網友痛批「誇張」、「可恥」。

鄭瑞昌表示，監測高山植物的相機是否遭竊，還無法確定，目前除報警外，也請同仁協助詢問，是否有其他單位計畫執行人員，以為委託案結束，導致「誤拆」情況，如有類似狀況，也請對方盡快回復原狀，避免影響研究成果。

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