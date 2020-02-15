寒夜裡被棄養的7隻米克斯小狗 見證台灣人的善與惡

在台東市區經營機車行的林姓男子，14日晚上外出，寒夜裡，行經更生北路巷子意外看見一個紙箱，裡頭傳來聲響，他好奇上前查看竟是模樣圓滾滾，超萌的7隻米克斯幼犬，疑遭狗主人狠心棄置，他在臉書PO文，不到1天，7隻萌犬全數被善心人認養，證明台灣還是溫暖的。

林姓機車行老闆說，14日晚間，他騎著機車要到客戶家維修機車，行經更生北路巷子時，看到1個紙箱放在路旁，裡面還傳來物體蠕動的聲響，偶而夾雜一兩聲小狗微弱的低鳴聲，好奇心驅使下，他停車前往察看，裡頭是7隻米克斯幼犬，6隻全黑，1隻則是花色。

他說，紙箱內7隻模樣超萌的米克斯幼犬都已開眼，應該是出生剛1個多月，小狗不怕人，反而很親人，每隻幼犬都超級可愛，一看見他，就立即趨前好像要討奶喝，可愛模樣，讓人心都要融化了，不敢相信主人竟狠心棄養。

林姓機車行老闆表示，因擔心幼犬放在路旁會發生意外，暫時先將幼犬帶回家，並上網PO文，有網友怒斥「這麼可愛的小狗竟狠心棄養」、「主人真沒良心」，但PO文一出，不到1天時間，7隻幼犬全數被善心人士認養。

事後有網友回應，台灣人多數是很有愛心的，在被棄養與被領養之間，寒夜裡7隻米克斯幼犬，見證台灣人的善與惡。