墨西哥籍男深夜賣場自刎 今晨生命跡象回穩

一名來台就讀語言學校墨西哥籍男子，昨天深夜在台北市萬華區一家大賣場持刀自刎，當場造成頸部大量出血，警方獲報後將其送醫急救，今天凌晨生命跡象回穩，仍住院觀察中。

台北市消防局昨晚11時許接獲報案，指稱一名男子在賣場中，突然持水果刀科傷自己頸部，導致鮮血直流，血跡滴滿賣場走道，不久後傷者在家電區倒地，倒臥血泊之中。

救護人員事後到場將其送往台大醫院急救，該名男子生命跡象於今天凌晨回穩，正住院觀察當中。

據了解，傷者年約30歲，是來台就讀語言學校的墨西哥籍男子，警方目前已透過男子住處房東聯繫其家屬，將盡速來台了解情況。

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