寒假太長？蘆洲屁孩12人騎樓混戰 連椅子都成為武器

新北市蘆洲區9日深夜，長樂路上某超商突然爆發混戰，據了解疑似其中一方騎機車沿路按鳴喇叭，惹得另一方認為是在挑釁，尾隨在後教訓對方，雙方一碰面還沒開口，椅子就隨即被當成武器丟擲，瞬間騎樓桌椅漫天飛舞，造成其中4人受傷，警方事後逮捕雙方12人，依妨害秩序、傷害罪嫌及少年事件處理法偵辦。

混戰發生在9日晚間11時許，施姓少年（16歲）與另外4名朋友騎乘機車在蘆洲長樂路上飆速，並沿路按鳴喇叭，甚至經過一處騎樓時，朝著張姓男子（21歲）等人做出按喇叭挑釁的行為，惹得張男7人不滿，追上去教訓對方。

施才剛停在全家超商前，張等人就追了上來，隨即雙方爆發混戰，連超商供客人休憩的桌椅都被當成武器，瞬間騎樓成為戰場，桌椅飛來飛去，施等人被突然其來的攻擊嚇到四散奔逃，但包含施在內4人，分別受到頭部、手部及背部撕裂傷。

據了解，施等人與張一行人素不相識，但因為騎車挑釁才爆發衝突，警方第一時間先將施在內5人帶回派出所製作筆錄，5人皆未成年，最小年紀才14歲。

張男7人則是在行凶後逃逸，目前警方也已掌握身分，其中5人也是未成年少年，將通知他們到案說明。全案將少年事件處理法、妨害秩序及傷害罪嫌進行偵辦。