自小客車追撞國道工程車 釀2傷

國道3號北上109公里處今天進行路面施工維護工程，一輛自小客車疑似未注意前方路況，衝撞國道工程車，後方車輛剎車不及，再次追撞，導致2人受輕傷。

苗栗縣消防局指出，上午9時許接獲通報，國道3號北上109公里竹南交流道附近傳出車禍事故，隨即派遣竹南分隊人車前往查看，抵達現場發現2輛自小客車打橫在外側及路肩，2名駕駛分別受有皮外傷。

救護人員趕緊協助清理傷口，一人拒絕送醫，另外一人送往新竹馬偕醫院救治，無生命危險；當時內側車道還有一輛國道工程防撞車，也遭到撞擊，所幸施工人員僅受到驚嚇，並未受傷。

國道員警初步勘查事故現場，不排除自小客車未注意前方路況，看到國道維修工程車輛，反應不及釀成3輛車追撞事故，但詳細事故及肇事責歸屬，還待進一步釐清。