新竹市十大固定測速照相看這裡 今年還會增兩支

新竹市地狹人稠，車流量多，超速違規也多，市警局交通隊公布十大固定式測速照相桿，其中，第一名是位於竹市東區寶山路317巷口（高峰植物園）的固定測速照相桿，民國108年共取締6047件，警方另統計107年、108年取締總件數，發現增加8千多件；警方呼籲，十次車禍九次快，汽機車駕駛人一定要減速慢行。

警方指出，竹市共有18支固定式測速照相桿，經統計，107年超速取締總件數共3萬7772件，108年為4萬6338件，共增加8566件，而108年十大固定式測速照相桿共取締3萬5866件，佔當年取締總件數的77.40%，比例很高。

十大固定式測速照相桿第一名是東區寶山路317巷口，警方分析，該路段通往科學園區，車流量大，加上屬彎道、下坡路段，民眾駕駛汽機車很容易超過限速50公里。

第二名是竹市北區西濱路與榮濱南路口，108年取締5178件，限速60公里，警方說，西濱路俗稱「窮人高速公路」，限速80至90公里，但新竹路段仍屬於台15線一般道路，加上附近有許多住家，許多駕駛人行經該路段不知情限速驟降，導致超速。

第三名是香山區西濱路（港南國小前）、第四名是北區台68線榮濱路匝道口、第五名是東區溪埔路與經國路一段156巷50弄口、第六名是東區中華路一段2巷137號前、第七名是香山區中華路五段302巷（南往北）、第八名是東區東大高架橋民族路上方（往竹東）、第九名是香山區西濱公路宮口街口（北上）、第十名是北區公道五路四段127號前。警方說，這些路段易超速的原因，不外乎是下坡處、路面寬、鄰近學校速限低等。

另外，警方今年將採購兩支固定式測速照相桿，預計新裝設在西濱路85.24公里處（竹苗交界）與延平路二段961-1號附近，警方說，設測速照相的目的並非為了「搶錢」，而是為了民眾的生命財產安全著想，希望駕駛人要注意行車速度，避免車速過快發生危險。