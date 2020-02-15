男友不想婚32歲女爆哭 北市女警臨時充當心理輔導師

台北市32歲王姓女子因男友還不肯與她步入婚姻，大年初三獨自在大同區污水處理場外徘徊，轄區女警見她在寒夜裡獨自一人，上前關心後，王女忍不住爆哭。女警此時「化身」心理輔導師勸說王女，防止王女做出想不開行為，分局也讚賞女警完成一樁美事。

大同分局重慶北路派出所警員李曉薇，上月27日深夜在大同區污水處理廠外巡邏時，看見一名年輕女子獨自徘徊；因當時天色昏暗，溫度驟降，李員便上前關心。不料，女子還未被關心就大聲哭泣，直說因想跟男友結婚，不過男友不肯，感情受挫才在外散心。

女子說，自己已經32歲，男友大自己10多歲，想步入婚姻，但男友沒有意願。

李員以女性的同理心關心女子說，感情雖是必修課，但人生路還很漫長，有很多課程要學習。李員同時撥電話給女子母親；母親到場連忙向李員致謝，最後將女兒安全接回。