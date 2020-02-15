粗心阿嬤遇友人閒聊太開心 忘記6歲孫返家才想起

嘉義市林姓阿嬤日前帶外孫到附近國小騎遊玩，阿嬤巧遇老鄰居，兩人閒聊太開心，提議到附近宮廟拜拜，阿嬤竟然忘了外孫正在溜滑梯、欣然前往，幼童回頭找不到阿嬤、無法回家在路邊大哭，經路人報警，員警帶幼童到周邊查訪才遇到正在尋孫的阿嬤，直言粗心忘了小孫子，也感謝警方幫助。

嘉義市警局第二分局昨晚發布新聞稿，新南派出所警員張嘉佑、陳弘益上月底巡邏勤務時，傍晚5時許接獲通報，轄內和平路與宣信街口有1名走失幼童，員警到場時，該名幼童在路旁淚流滿面，路人說明「小朋友找不到家！」

員警詢問幼童姓名電話、家中住址，但6歲幼童僅知道阿嬤家在廟後面，員警立即帶幼童至附近宮廟挨戶詢問，沒多久就遇到來找尋幼童的阿嬤及幼童父母，正慌張沿路找人，看到員警牽幼童站在路邊，開心的說「找到了，感謝警察先生喔！」

阿嬤表示，女兒、女婿家住臺南市佳里區，假期帶幼童回娘家遊玩，她趁下午天氣放晴，帶小孫子到附近國小騎腳踏車、玩溜滑梯。

她說，小孫子遊玩時她巧遇一起練太極拳的老鄰居，兩人越聊越開心，對方提議一起到附近宮廟拜拜，她竟忘了孫子，立即同意前往，拜拜後就自行回家，等走到家門才想起外孫，急忙返回校園尋找，還好員警幫忙、順利找到孫子。