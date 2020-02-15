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獨／台中奪命向上路下坡 一月狂罰700萬元

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
台中市警察局在沙鹿區向上路6段設置區間測速照相，呼籲用路人減速慢行。圖／台中市警察局交通大隊提供

台中市向上路６段往台中港方向，近年大小車禍不斷，被譽為「奪命下坡」。台中市警局上月15日啟用區間測速路段，統計至本月12日止，總計取締約5800件超速違規，若以每件最低罰鍰1200元計算，區間測速路段啟用至今已開出近700萬元罰鍰，呼籲用路人行經該路段減速慢行，別跟荷包過不去。

台中市警察局交通大隊表示，有鑑於車輛超速發生車禍憾事，台中市分別在「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」建置區間測速設備，上月15日正式上線，開始執法。

交大執法組統計，「沙鹿區向上路6段下坡路段」自1月15日正式執法至2月12日止，共取締約5800件超速違規、平均每日約200件，相較於測試期108年11月30日，平均每日近1000件違規，以及宣導期108年12月1日至109年1月14日，平均每日近800件違規，正式執法後，大幅下降約8成的超速違規。

向上路超速的罰鍰金額幅度為1200至2400元，依駕駛超速幅度多寡，罰鍰金額有所不同，「開越快、超速越多、罰越重」；5800件超速違規每件若以1200元罰鍰計算，短短近一個月時間，國庫至少進帳696萬元。

交大執法組指出，統計該路段交通事故情形，執法期前108年1月至109年1月，共發生98件交通事故，平均每月發生7.5件，進入執法期後至今1個月為止，發生交通事故5件，件數雖有明顯下降，但仍應長期觀察。

交大事故處理組解釋，5件車禍事故時段發生在7時至18時，沒有特別集中熱時，包含：小客車與小客車碰撞2件、小客車與機車碰撞2件、機車自撞1件，初步研判肇因為變換車道不當、未注意車前狀況、違反標誌標線禁制，呼籲用路人減速慢行。

台中市警察局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相。圖／台中市警察局交通大隊提供
台中市警察局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相，呼籲用路人減速慢行。圖／台中市警察局交通大隊提供
台中市警察局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相。圖／台中市警察局交通大隊提供
台中市警察局在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路3處地點，設置區間測速照相，呼籲用路人減速慢行。圖／台中市警察局交通大隊提供

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