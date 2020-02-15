91歲母親賣場走失她急奔派出所 途中就接獲來電

台北市91歲周姓老婦因患失智，日前在中山區跟女兒逛頂好，卻於女兒上廁所期間走失，獲民眾發現報案。警方到場透過系統查詢到周婦個資，也聯繫她女兒到派出所接回。

中山分局大直派出所警員林佳民、王建斌上月27日晚上獲報，大直街的頂好賣場有老婦需要協助，到場發現老婦疑患失智，無法正常回答警方的詢問，便先將她帶回休息。返所後，再利用警政系統查詢資料，發現老婦高齡91年歲，也聯繫她女兒到派出所接回。

老婦女兒到所說，母親先前就有走失經驗，這次是兩人在逛頂好時，自己跑去上廁所，回來竟看不到母親，原要立刻到派出所報案，不過前往途中就接到警方來電指母親在所。