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91歲母親賣場走失她急奔派出所 途中就接獲來電

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
警員林佳民（右1）及王建斌（左1）順利協助周婦（左2）返家。記者蔡翼謙／翻攝

台北市91歲周姓老婦因患失智，日前在中山區跟女兒逛頂好，卻於女兒上廁所期間走失，獲民眾發現報案。警方到場透過系統查詢到周婦個資，也聯繫她女兒到派出所接回。

中山分局大直派出所警員林佳民、王建斌上月27日晚上獲報，大直街的頂好賣場有老婦需要協助，到場發現老婦疑患失智，無法正常回答警方的詢問，便先將她帶回休息。返所後，再利用警政系統查詢資料，發現老婦高齡91年歲，也聯繫她女兒到派出所接回。

老婦女兒到所說，母親先前就有走失經驗，這次是兩人在逛頂好時，自己跑去上廁所，回來竟看不到母親，原要立刻到派出所報案，不過前往途中就接到警方來電指母親在所。

中山分局呼籲，家中有失智長輩可到社會局領取記有個人聯絡方式的愛心手環、愛心項鍊，內建NFC感應晶片，記載長者編號及資料，萬一長者再走失，警方可立即協尋。

警員林佳民（左）及王建斌（中）順利協助周婦返家。記者蔡翼謙／翻攝

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