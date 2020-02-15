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情人節剛過夫妻開車大吵 失控撞爛18機車1水泥柱
昨天是浪漫情人節，一對不到30歲的夫妻今天凌晨0時25分，由董姓男子開車行經台中市太平區樹孝路109號前，疑因在車上與妻子為細故大吵一架，未注意車前狀況，失控撞路旁18輛機車，1根有線電視訊號桿水泥柱折斷，基座受損，現場一片狼籍，所幸僅駕駛輕傷，但要面對18輛機車與線電視訊號桿的損失賠償。台中市驚局太平分局呼籲，民眾開車應應隨時注意車前狀況，及安全駕駛。
警方在今天凌晨接獲民眾報案，指太平區樹孝路109號前，有轎車撞擊多輛停放在人行道上的機車，有線電視訊號桿被撞斷。
據了解，29歲的董姓男子當時駕駛白色轎車沿樹孝路往中山路方向行駛，開車過程中與同齡的妻子因細故發生吵得不可開交，未注意到車前狀況，不慎失控撞擊路旁18輛機車、1根有線電視訊號桿。
現場機車被撞東倒西歪，有的受損嚴重，疊在一起，有線電視訊號桿水泥柱斷成多截，基座受損，肇事的白色轎車的車頭全毀，董姓駕駛眼睛輕微「黑青」及臉部輕微擦傷，送醫後無礙，妻子無事且無波及路人，夫妻兩人都沒有酒駕。
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