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影／便利超商女員工下班遇死劫 撞擊畫面驚悚曝光！
台中市安女今晨4點多騎機車行經黎明路二段與市政南一路口，與鄭姓計程車司機發生碰撞，安女撞擊後噴飛11公尺，送醫傷重不治，鄭姓計程車司機頭部、手部擦挫傷，車內三名乘客輕傷，飽受驚嚇。據悉，死者在便利超商工作，深夜0點下班，安女未與家屬同住，不清楚今晨為何晚歸。
台中市南屯區黎明路二段與市政南一路口今晨4點38分發生死亡車禍，安姓女騎士(21歲)直行黎明路二段往市政路方向，與市政南一路往環中路方向的計程車發生碰撞，計程車駕駛車窗破損、左側車門與車身嚴重凹陷，機車車頭毀損。
台中市警局第四交通分隊指出，雙方駕駛均無酒駕，鄭姓計程車司機(45歲)號誌為閃紅燈、安姓女騎士號誌為閃黃燈，雙方行經路口均未減速，鄭男未依規定禮讓車輛，進一步肇責有待釐清，警詢後將鄭男依過失致死罪嫌移送。
據了解，死者安女在便利超商工作，父親今晨聽聞噩耗悲慟不已，並表示女兒工作後在外獨立生活，不清楚女兒清晨騎車要去哪邊，其他的不願多談，相當沉默。
警方指出，計程車與機車在路口撞擊，隨後安女與機車噴飛約11公尺遠，停在市政南一路對向車道上，救護車將安女送醫，但安女因頭顱與胸部內出血傷重不治。
鄭姓計程車司機供稱，他當時車速4、50公里，「看到機車已經來不及反應」，他也嚇一大跳；計程車內載了乘客柯女(24歲)、王男(40歲)與陳女(31歲)，乘客表示他們剛從酒店欲返家，因為三人都有飲酒，上車就休息，對於車禍事發經「不清楚」。
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