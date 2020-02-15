楊梅警今酒駕大執法 落實酒駕零容忍

根據大數據統計去年108年酒後駕車肇事案件中，汽車肇事比率上升至4成，為保障用路人及行車安全，桃園市楊梅警分局今天起執行酒駕大執法專案。

楊梅警方表示，將針對楊梅區及新屋區各聯外道路及主要幹道，每日以不定時、不定點方式規劃道路臨檢勤務，以分局九個派出所、交通分隊組成多組警網，對於意圖逃逸及規避臨檢的不法人士機動攔截，徹底展現取締酒後駕車的決心，呼籲民眾不要心存僥倖，損己害人，得不償失 。

酒後駕車可能導致人體觸覺、判斷、操作等能力降低，飲酒後視力也可能暫時受損，無法正確判斷交通信號、標誌和標線，十分容易發生交通事故。