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楊梅警今酒駕大執法 落實酒駕零容忍
根據大數據統計去年108年酒後駕車肇事案件中，汽車肇事比率上升至4成，為保障用路人及行車安全，桃園市楊梅警分局今天起執行酒駕大執法專案。
楊梅警方表示，將針對楊梅區及新屋區各聯外道路及主要幹道，每日以不定時、不定點方式規劃道路臨檢勤務，以分局九個派出所、交通分隊組成多組警網，對於意圖逃逸及規避臨檢的不法人士機動攔截，徹底展現取締酒後駕車的決心，呼籲民眾不要心存僥倖，損己害人，得不償失 。
酒後駕車可能導致人體觸覺、判斷、操作等能力降低，飲酒後視力也可能暫時受損，無法正確判斷交通信號、標誌和標線，十分容易發生交通事故。
楊梅分局長林信雄表示，酒後駕車常造成嚴重交通事故及家庭破碎，社會要付出極大成本，對酒後駕車行為是零容忍，若有飲酒，可另請人搭載或搭乘計程車，也可利用代客開車服務。
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