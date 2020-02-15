獨居老人騎單車回診迷途 台南善化暖警主動載回家

台南市金華路75歲龍姓老人獨居，患有高血壓等慢性疾病，今天清晨5點多出門，騎單車自家中前往榮民醫院看診拿藥，卻在6點半在台南市安定區新吉一家超商滯留引起店員注意，上前詢問才知老人迷失方向找不到榮民醫院，報警處理。

善化警分局海寮派出所警員陳志華前往瞭解，得知老人騎了約18公里路來到超商，一臉倦意，經詢問老人稱他是法警退休，身體硬朗，唯視力差了些，不知為何總覺得視力模糊看不清楚路牌，騎錯方向才會騎到這邊來。

警員陳志華測試了一下老人視力，發現他真的看不見10公尺近距離的招牌寫什麼字，深怕老翁騎單車返程時若發生不可預料的危險，便請老翁上巡邏車將其載送回金華路家中。