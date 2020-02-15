高雄男大生疑未帶鑰匙 頂樓爬外牆失足5樓墜落亡

昨天是西洋情人節，金門一名李姓婦人認識男網友，對方聲稱要送她一棟價值千萬的房產，但須繳交近9200美元作為手續費，李婦以為是「真愛」，2度跑去銀行要買比特幣，機警行員懷疑有詐報警，保住她多年積蓄，也建議浪漫之餘要小心愛情陷阱。

2020-02-14 23:42