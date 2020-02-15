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高雄男大生疑未帶鑰匙 頂樓爬外牆失足5樓墜落亡
高雄鹽埕區五福四路的人行道今天凌晨驚傳年輕男子倒臥血泊，消防人員獲報到場趕緊將他送醫，仍不幸不治，警方發現，約20多歲男子仍為在學生，就租住人行道旁的透天民宅5樓，疑似今天凌晨返回發現未帶鑰匙鎖在門外，試圖從頂樓要從窗台爬入，結果不慎墜落，已排除他殺；詳細死因待檢警相驗。
由於現場沒有留遺書，據警方向房東訪查，才發現男大生凌晨1點曾傳訊息表示忘了帶鑰匙，被鎖在門外，但房東透露昨晚10點多就寢，沒看到而未及時回覆。
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