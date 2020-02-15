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影／驅蚊不慎民宅火舌竄燒 屋主燙傷送醫緊臨住戶疏散
基隆市東明路一處民宅昨晚發生大火，火勢相當猛烈，消防局調派23輛消防車、救護車共60多人到場，將受困男屋主救出，他雙手燙傷被送醫，因住宅緊密相連，消防人員並疏散附近數十民眾。起火原因疑為屋主在驅蚊蟲時不慎引發，但確切原因還要進一步調查。
消防局長陳龍輝表示，東明路一處民宅昨晚近10時發生大火，火勢相當猛烈，消防局調派23輛消防車、救護車共60多人到場，將受困男屋主救出，他雙手燙傷被送醫，因住宅緊密相連，消防人員並疏散附近民眾。
據目擊者表示，昨晚屋內竄出濃煙，火勢相當猛烈，因為住在隔壁，全家就趕緊衝到1樓逃合，火舌竄天，十分嚇人。消防局表示，火勢撲滅後搜索沒有其他人員受困，起火原因還待調查。
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