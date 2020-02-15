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情人節驚魂夜！樹林透天厝傳火警 警消迅速將3人救出

聯合報 / 記者陳弘逸／新北即時報導
消防員一邊滅火，同時進行搶救，並架設架梯並壞鐵窗將拯救位在2樓前陽台的女子。記者陳弘逸／翻攝

新北市樹林區鎮前街一棟3層樓透天厝，今晚8時57分驚傳火警，起火點疑似位在一樓隔板的夾層內，由於事發突然，火勢逐漸向上蔓延，且屋內快速濃煙密布，造成屋內3名住戶受困。消防獲報趕抵現場，迅速撲滅火勢並將3名受困住戶救出，所幸並無任何人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

據了解，位在樹林區鎮前街一棟3層樓透天厝，於今晚8時57分不明原因突然起火，住戶見狀緊急報案。消防獲報派出67名消防員與22輛消防車趕抵現場，當時屋內共有3名住戶來不及逃生而受困，分別在2樓及2樓後側廁所各有1人受困，而3樓則有另一名住戶受困在前側陽台。

消防員一邊滅火，同時進行搶救，先是架設架梯並壞鐵窗將位在2樓前陽台的女子，與受困在2樓後側廁所內的男子救出，並指示離火源較遠的3樓的住戶先行避難，待火勢9時23分控制時，由搜救員將她從屋內救出。

經消防初步評估，燃燒面積約為3坪，消防先將2名受困在屋內的住戶預防性送醫，所幸這次火災並無任何傷亡。消防局呼籲，如家中有裝設鐵窗，必須預留逃生口，並時常確保應有的逃生動線，此外，在家中應注意用火與用電安全。

消防員一邊滅火，同時進行搶救，並架設架梯並壞鐵窗將拯救位在2樓前陽台的女子。記者陳弘逸／翻攝

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