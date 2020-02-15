北市賣場內男子持刀自殘 倒臥血泊送急救

一名年約30歲男子昨晚深夜在台北市萬華區桂林路上的連鎖大賣場持刀自殘，當場倒臥血泊，救護人員獲報到場，將人送往台大醫院救治。

據目擊者指出，昨晚11時許，男子傷後仍在賣場內走動，不久後在家電區倒地不起；救護人員獲報後到場搶救，將男子送往台大醫院救治，警方目前也已介入釐清案情。

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