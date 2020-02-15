聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市賣場內男子持刀自殘 倒臥血泊送急救
一名年約30歲男子昨晚深夜在台北市萬華區桂林路上的連鎖大賣場持刀自殘，當場倒臥血泊，救護人員獲報到場，將人送往台大醫院救治。
據目擊者指出，昨晚11時許，男子傷後仍在賣場內走動，不久後在家電區倒地不起；救護人員獲報後到場搶救，將男子送往台大醫院救治，警方目前也已介入釐清案情。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言