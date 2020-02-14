人傘分離 日籍老翁虎頭山飛行場墜亡

七十九歲日籍男性傘客佐藤克明昨天獨自到南投縣埔里鎮虎頭山上的飛行場操作飛行傘，民眾目擊老翁從飛行場滑落，飛行約一百公尺後，突然人傘分離墜落樹林。警消搜尋一個多小時後，在一處密林中尋獲遺體，已明顯死亡。

據了解，佐藤克明是隨日本旅遊團二月十日入境台灣旅遊，原本預計二月十八日返日，未料命喪埔里虎頭山。至於出事原因及為何一位近八十歲的老翁會選擇獨自飛行，警方表示，後續將進一步偵辦調查。

日籍傘客佐藤克明昨在埔里虎頭山參加飛行傘活動，人傘分離自高空墜落身亡。圖／南投縣消防局提供

一名教練私下透露，頭一次看到老翁到虎頭山玩飛行傘，但據知佐藤克明本身有多次飛行經驗，可說是多年玩家，才會選擇獨自飛行；研判是旅遊團下午才抵達虎頭山，休息還不到卅分鐘，老先生就參加飛行傘活動，可能是在恍神中操作不當，才會在空中人傘分離自高空墜落身亡。

目擊者李先生說，昨天下午剛登上虎頭山，就聽到旁邊有人驚叫，隨即目睹一名跳傘客在距離自己不到兩百公尺前，掉落到虎頭山下的原始林區，最後只聽到「咚」的一聲，馬上報警處理。

他形容，原本看到人、傘在空中脫離，人猶在掙扎中，不到三秒鐘，就看到跳傘客以頭朝下的姿勢掉下，聽到身體接觸地面時的撞擊聲後，也看著飛行傘往左手邊飄走。

警義消指出，現場大約卅人前往救援，由於墜谷地點下切約一百至兩百公尺。下午四時卅分左右，在一處密林裡發現老翁墜落處，現場已無呼吸心跳，消防人員合力將遺體搬運下山。