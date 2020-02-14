通霄男子失蹤2天 被發現陳屍車內

苗栗縣通霄鎮1名邱姓男子2天前離家失蹤，家屬通報協尋，今天在通霄鎮心形公路旁停車場被發現已陳屍車內，死因有待警方調查釐清。

今天是西洋情人節，有情侶相約前往通霄鎮新興景點心形公路賞景，抵達停車場卻看到大批員警和海巡隊員在現場拉起封鎖線，經詢問才得知有男子陳屍在現場停放的一輛轎車內。

據了解，年約30餘歲的邱姓男子，2天前駕駛賓士轎車出門後，失去蹤影，由於他之前曾因債務問題有輕生紀錄，家人擔心發生不測，通報協尋，不料，今天在停車場發現他的車輛與一具冰冷遺體。

通霄警分局對於這起案件，十分低調，僅證實停車場內有男子陳屍車內，至於是否留有遺書，不得而知。目擊民眾表示，從車外隱約看到車內座位留有燒剩下的木炭，詳細死因仍待由檢警進一步相驗釐清。