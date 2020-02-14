中市兩警消殉職 業者自認只有道義責任調解破裂

台中市警消謝志雄、張哲嘉去年喪生火窟，英勇殉職，檢察官今天起訴業者陳俊孚，並在偵查期間安排雙方至法院調解2次，但因陳自認僅有道義責任，只願賠謝及張的家人各新台幣80萬元，與被罹難者家屬提出的300至500萬相距甚遠，2次調解不成立，家屬遂委託委託律師提出刑事附帶民事賠償訴訟。

台中市消防局人事室表示，英勇殉職的謝志雄、張哲嘉，撫卹金分成兩部分，一次給付的部份是各1100餘萬元，這筆錢包括公保的死亡給付、因公殉職慰問金與喪葬補助等。

此外，月撫卹金是每月各2萬餘元，謝及張的家屬可各領240個月。除此之外，消防圈共捐款2000萬元，兩人的家屬各得1000萬元。其中，謝志雄比較特殊，他育有1子，殉職時妻子懷孕，農曆年前雙胞胎女兒誕生，消防署與中市消防局都去探視這對可愛的雙胞胎姊妹，未來將以謝的3名子女為受益人，將1000萬元交付信託，照顧3人成長唸書。