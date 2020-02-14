男「沒吃飯、車沒油」警資助500元 對方父母登門還錢道謝
張姓男子從淡水騎機車外出求職不順，身上沒錢沒飯，且汽油耗盡，向警方求助。基隆警三分局暖暖派出所所長徐永煌得先讓他吃泡麵、幫忙加油，還給他500元在回程備用。兩天後，張男父母帶著他回派出所，還了500元，還帶農產品當伴手禮，感謝幫忙。
警三分局今天表示，24歲張姓男子2月10日晚上6點多，徒步走到暖暖派出所尋求協助。他說，高中畢業後未繼續升學，留在父母經營的薑母鴨店幫忙。最近薑母店生意不好，他想要找個兼職的工作，多賺點錢幫忙家計，瞞著父母從淡水騎機車外出，沿路尋找工作機會，一路騎到基隆。
張說，機車騎了一天，汽油耗盡，他身上已沒有錢，又不敢跟家人說，擔心被父母責備，才向警方求助。
徐永煌說，當時看到張男臉色蒼白，神情疲憊，詢問才知他沒有吃午餐。徐先提供泡麵給張男食用，填飽肚子，並出錢幫他的機車加油，告知從暖暖騎回淡水路線，最後資助500元，以備路上不時之需。
張男平安回家後，告訴父母接受基隆警方幫助過程。兩天後，張男父母帶著兒子到暖暖派出所，歸還500元，並致贈農產品表達感謝之意。
警三分局表示，民眾若遇有緊急事故或其他情事需要協助，可撥打「110」報案，或是到鄰近派出所求助，員警一定會提供適當協助，設法解決問題。
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