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外送員又被整了！20名外送員再度被「黃千千」惡意棄單
外送平台foodpanda雲林縣斗六區日前遭一名千面人以「黃千千」、「黃美玲」等名字大量訂餐卻惡意棄單，外送員送抵取餐地點卻找不到人，受害外送員多達數十人，經媒體曝光後，該千面人消失逾24小時後，昨晚9點多又有多名外送員接到一名以胡姓男子指定的訂單，送達地點後又遭惡意棄單，近20名受害外送員相當無奈。
雲林縣斗六市foodpanda的外送員從10日中午開始，就被一名千面人以「黃千千」、「黃美玲」等名字大量訂餐卻惡意棄單，且取餐地點均指定在郊外空地等空曠地方，20多位外送員送抵後卻等不到人取餐，外送員白跑一趟，還得設法將餐點處理掉。
該事件經媒體曝光後，斗六市外送員一度沒再遭人惡整，但24小時過後，昨晚9點多開始再度出現一名胡姓男子，以相同手法大量訂餐，約20名外送員在同時間將訂購的薑母鴨、飲料、蛋糕等餐點送到斗六市成功夜市，曾受害的外送員一看到其他外送員陸續抵達，就知道「又被整了」。
受害外送員遲遲等不到人取餐，將餐點送到斗六火車站給街友，但因時間已晚，沒有街友接受，最後只好各自帶回處理。
雲林縣斗六警分局副分局長李仁表示，該案件屬於消費糾紛，須有受害人報案才能受理，目前尚未接獲報案，持續關注中。
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