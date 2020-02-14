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楊梅警結合里民花燈 宣導犯罪預防交通安全
桃園市楊梅警分局上湖派出所今天起一連展開為期10天的「花燈聯展暨犯罪預防、交通安全宣導活動」，從今天至24日，每天早上9點至晚上9點的向民眾宣導犯罪預防、反毒宣導、交通安全。
這次活動布置花燈，是由楊梅區上湖、三湖、瑞原、頭湖等四里里民製作，在參加完元宵燈會比賽後，為了讓更多人能欣賞到花燈，里長們便與上湖所長林育成規畫這次花燈結合宣導活動。一早活動剛開始，前來洽公的民眾經過派出所，也對花燈布置好奇不已，頻頻拍照打卡，民眾許小妹妹更是興奮地跑來要拿警車氣球。
楊梅分局長林信雄也致贈警察公仔，感謝上湖里長張花樑、三湖里長鄧敦仁、瑞原里長葉佐陸、頭湖里長郝文會協助花燈布置指導。
歡迎鄉親朋友平（假）日早上9點至晚上9點，來上湖派出所拍照打卡或分享桃警網頁，並下載警政app，就有可愛造型警車氣球索取（數量有限）。
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