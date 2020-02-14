女子雨霧迷山 獲救後說：渴死了

一名女子本月12日在宜蘭縣南澳山區登山失聯，雨霧難尋，警方靠手機發話定位，漏夜冒雨搜救了3小時，找到女子，發現她全身濕透，雙腳受傷，無法行走，女子疲乏，獲救說：「我渴死了！」警方急送運動飲料，並安撫情緒，隨即搬救下山，由救護車送醫，救回一命。

警方今天指出，宜蘭縣蘇澳警察分局武塔派出所12日晚上6點40分許，接獲澳花派出所轉報，一名女登山客在台9丁線41.5公里，通往武塔村高峰路產業道路失聯，南澳分駐所所長歐陽奇調派山地警力，並指派武塔所所長林昭明為現場指揮官，集結警消、義消等19員救援。

一行人趕到女子最後手機發話地，即台9線145.5公里處協尋，但因天候不佳，下雨又視線不良，霧氣瀰漫，搜救人員冒雨，在山林中找尋，晚上9點20分許，聽見微弱的求救聲，循聲在一處山區小徑處找到人。

女子獲救，但全身被雨淋濕，雙腳受傷無法行走，獲得時，喃喃地說：「我渴死了」林昭明及武塔所副所長葉正文及時提供運動飲料並安撫潘民的情緒，同時連繫消防救護車待命，協同消防隊員，合力以擔架將女子搬運下山，走了半個小時山路，晚上9點55分由南澳消防隊救護車將女子送醫治療。

女子獲救，與家屬都對警方深表感謝，蘇澳分局提醒，爬山時需隨時注意自身安危天候狀況，若發現任何緊急情形或需警方協助時，請直接撥打110報案，以避免遭受嚴重危害。