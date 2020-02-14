台東「奪命港嘴」膠筏翻覆 漁民自行脫困無礙

台東大武鄉尚武漁港，因港嘴長年淤沙，漁民進出港常上演驚險搶灘，101年至今已發生14起膠筏翻船意外，共造成2死，被稱為「奪命港嘴」。今天上午再傳翻船意外，幸漁民自行游上岸，迅速被海巡官兵攙扶休息無礙。

海巡第一三岸巡隊大武安檢所表示，這起意外發生在上午10點多，1艘膠筏進港航行至港嘴處時，不慎遭側浪拍打導致翻覆，立即派遣官兵搶救，抵達現場時，漁民已自行游泳上岸。

檢視漁民身體狀況後未有受傷情形，並表示無須就醫。翻覆膠筏由一旁清淤作業怪手協助扶正，後續再由港內另一艘膠筏協助拖帶入港內泊修。

據了解，由於尚武漁港目前正進行港嘴清淤工程，船隻進出必須隨著潮汐搶灘進出港，當地漁民抱怨每年颱風後及東北季風增強，港嘴就易淤沙，政府多年來也只能清淤治標，無法治本。

「搶灘真的很危險！一不小心就會丟了性命。」鄭姓漁民無奈的說，為了生活啊！能怎麼辦？從101年到現在已經發生14次漁船翻覆，雖然知道搶灘出海捕魚風險很高，卻是沒有辦法的選擇。