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蘆竹中山路傳槍響！街頭對峙驚動民眾

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
43歲卓姓犯嫌恰巧正上車發動車輛準備離開，員警立即駕車上前攔阻，卓嫌因欲逃逸而衝撞偵防車，警員為阻止其繼續衝撞便朝該失竊車輛右方前後輪各擊發一槍，隨即破窗將卓嫌拉下車依法逮捕。記者高宇震／翻攝

桃園街頭傳槍響！今天中午約12點半，桃園市蘆竹區中山路疑似警匪追逐，一輛銀色休旅車超前擋住另一輛銀色轎車，車上數名員警下車，舉槍要嫌犯下車，過程中連開兩槍，喝令嫌犯趴下，槍響驚動附近店家及民眾，有民眾拿起手機錄影，嫌犯隨後遭警方壓制在地，事發經過被民眾用手機錄下，並PO在臉書社團上。

對此，中壢警方表示，今天上午8點許，青埔派出所接獲民眾報案，其自小客車失竊，警方立即調閱監視器循線追查，於中午12點在蘆竹區中山路上發現該失竊車輛時，43歲卓姓犯嫌恰巧正上車發動車輛準備離開，同仁立即駕車上前攔阻，卓嫌因欲逃逸而衝撞偵防車，警員為阻止其繼續衝撞便朝該失竊車輛右方前後輪各擊發一槍，隨即破窗將卓嫌拉下車依法逮捕。

逮捕過程中，一名警員破窗時手臂輕微擦傷、車輛遭撞擊鈑金凹陷，另外，卓嫌自稱在緝捕過程中頸部扭傷，目前由同仁戒護就醫，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

今天中午約12點半，桃園市蘆竹區中山路疑似警匪追逐，警方在過程中連開兩槍，驚動附近民眾。記者高宇震／翻攝

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