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再會跑也擋不住我追你！北市警臉書情人節大玩女警壓制
適逢西洋情人節，台北市警察局在臉書專頁上發文祝福有情人終成眷屬，除請來中山分局中山二派出所女警拍攝霸氣壓制犯嫌的宣傳照格外吸睛，也向民眾宣傳「約會安全5招」。
「不管你再怎麼會跑，也擋不住我追你的心！」今天適逢西洋情人節，台北市警察局也在臉書專頁「台北波麗士」發文祝福有情人終成眷屬，邀請中山分局中山二派出所女警、跆拳道四段選手王筠之拍攝宣傳照，以霸氣壓制歹徒之姿大玩「壓制逮捕梗」，祝大家「抓到想抓住的人」，該貼文一出便吸引網友留言「好美！」。
另外，警方表示，民眾若外出赴約，要謹記「約會安全5招」，包含約會地點選在明亮處、必要時結伴同行、不食用不明飲食、情況有異藉故離開及做好防疫工作等要訣，以免意外發生。
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