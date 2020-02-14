兩警消命喪違章工廠 中檢認指揮並無怠惰或疏失

台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉，去年在大雅區違章工廠大火命喪火窟，外界質疑指揮調度失當，檢察官查出當時揩揮官為了防止百慕達紙器廠火舌延燒到隔壁的群峪公司，保護群峪公司財產，遂由周小隊長指揮謝、張至群峪公司做煙熱變化觀測，入口處至樓梯口無煙、無熱、能見度輕晰，符合火場指揮及救災作業要點，指揮並無怠惰或疏失。

特搜隊員謝志雄、張哲嘉殉職，令不少同事哭紅雙眼，有人質疑當時群峪倉儲公司內部無人受困，僅需控制火勢，為何還要冒險派人進火場？使用「熱顯像儀」測量溫度跟起火點，認為指揮調度不當。

檢察官查出，按火場救災除人命搜救外，依據消防機關火場指揮及救災作業要點，尚須進行侷限火勢、周界防護、滅火攻擊，以維護人民生命財產安全。

揩揮官黃耀星證稱，他見百慕達紙器廠受燒產生熱煙流，受到鐵皮頂棚遮擋無法散逸，蓄積在頂棚下方，蔓延侵入西側的群峪公司，他為了防止延燒波及群峪公司，保護群峪公司的財產，指揮周小隊長帶隊員至群峪公司做煙熱變化觀測。

周小隊長接受命令，先請群峪公司藍姓副理帶他進入廠房辦公室後方廠區查探，當時從入口處至樓梯口無煙、無熱、能見度清晰，隨後他再帶隊員謝志雄、張哲嘉攜帶熱顯像儀，進到群峪公司辦公區，隨即退出廠外警戒。檢察官認此舉是為保護群峪公司的財產，符合作業要點規定。

未料，謝、張進入10多分鐘後，周小隊長見廠房後方有熱蓄積噴出，即以無線電呼叫兩人退出，但兩人均無回應，立即報告指揮官，馬上成立快速救援小組，在1樓辦公區及辦公區後方廠區搜救，但因辦公區後方溫度極高，有閃、爆燃之虞，而無法推進至2樓。檢察官認指揮並無怠惰或疏失。