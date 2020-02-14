保全遭住戶毆打休克亡 法醫指「太胖」是主要死因

張姓男子等人徒手毆打社區保全；保全心臟病發身亡，法醫勘驗結果認為死亡主因是保全腹部脂肪厚度達8公分，過於肥胖。檢察官依傷害致死罪嫌將張等人起訴。不過士林地院審結，認為張等人的攻擊行為，只能以普通傷害罪論，故判決公訴不受理。

判決指出，張男是新北市八里區中山路二段「悅昇社區」住戶，21歲楊姓男子是社區保全；張2018年8月6日深夜11點多，要求楊幫忙感應電梯，不過張認為楊態度不好，雙方發生大吵後，張找來4名友人到場助陣。張先進入警衛室推楊男，楊還手攻擊張的下顎；張的友人衝入毆打楊的臉部、頭部及肩頸。過程中楊用右手護頭，最後仍倒地不起。

張等人見狀，立刻扶起楊，遞水給楊喝並不斷搖晃楊的身體，盼喚醒他意識，也對他實施CPR並報案；不過楊送醫搶救不治。警衛室監視器畫面指出，雙方毆打過程為23秒。

法醫解剖並未在楊身體看到打鬥痕跡，反而發現死亡主因是楊身材過胖，腹部脂肪厚度達8公分，心臟肥大，還患有慢性肝炎；楊才會被攻擊後倒地，因心臟病發休克身亡。

法官指出，若被害人所受傷害不足構成死因，則不構成傷害致死。若死因是加害人以外的他人行為，例如被害人本身、第三人原因或與傷害無關疾病，只能以普通傷害論罪。

而楊所受的外傷是頭皮出血的淺傷，其四肢及體內臟器均無出血、骨折，且張等人攻擊手段非棍棒，僅是徒手毆打、拍及推等動作，一般情形下，不會造成對方死亡。故張等人的攻擊手段與楊的死亡結果不具因果關係，楊的死亡也無預見可能，只能是普傷傷害。

由於普傷傷害為告訴乃論，楊的父母與張等人已達成和解，不提告，故此案法官不受理。