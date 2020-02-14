大學生魂斷南橫栗松溫泉 救難專家籲勿孤單行

被譽為最美麗野溪溫泉的南橫栗松溫泉，發生大學生滑落漩渦潭溺斃。台東縣消防局和山難救援專家表示，栗松溫泉位在山谷中，沿途地形陡峭，想前往的民眾最好是結伴而行。

12日下午淡江大學土木系黃姓學生與友人前往栗松溫泉泡湯，黃姓學生不慎掉落深潭，同行人員發現救起時已經沒有生命跡象，救難人員經過6小時人力搬運才將遺體送到公路上。

台東縣消防局關山大隊長孫揚文今天表示，溺斃的黃姓學生因體力好，走在最前面，距離同行者有一段距離，因此落水時沒人在旁邊及時救援，才造成憾事。

栗松溫泉位於南橫公路摩天路段，被遊客譽為最美麗的野溪溫泉，適合泡湯時間從每年的11月至隔年的4月，1、2月間是最美的時刻，吸引民眾一親芳澤。

孫揚文表示，栗松溫泉在新武呂溪的上游，從公路下切到溫泉時，必須經過約30公尺長的巨石岸，稍微不小心就會滑落到水裡，最危險的地方是接近溫泉的一個漩渦潭，雖然不深，只有到胸部，但掉下去時因緊張或是平躺，就會發生溺水。

「助民山域搜索社」協助救援的教官說，栗松溫泉位於山谷，空勤直升機不容易吊掛，發生狀況只能以人力接駁方式搶救，這次從接獲通知到將遺體送到公路就花了近6個小時，「最美麗的溫泉最好不要孤單而行」。

同樣參與搶救的搜索社成員余嘉明也呼籲，欲前往的山友能做好準備，可攜帶繩索及穿防滑鞋，「人生只有一次不能再重來」。