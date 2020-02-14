不洗車竟洗朋友？洗車場當水樂園 嬉鬧過程全都錄

新北市樹林區昨晚8時許，居住在中華路、大安路一間自助洗車場旁的住戶，聽見窗外有嬉鬧的吵雜聲，隨即開窗查看，竟看到7、8名青少年，手持高壓水槍與泡沫液朝一名少年身上噴灑。住戶立刻拿手機錄影拍照PO網擔憂有霸凌的情形，網巡警察見狀趕抵現場，這群青少年早已離去，事後警方也將會介入調查，並主動告知業主若有設備毀損，可追究損失並求償。

據了解，位在中華路、大安路一間自助洗車場，去年6月晚間就曾發生過青少年在自助洗車廠嬉鬧的類似事件。昨晚8時許，先是2名少年騎乘2輛機車雙載到自助洗車場，隨後又揪另外4名友人到場同樂，雖然這群青少年將機車停放在洗車場內看似要洗車，但卻拿著洗車用的高壓水槍與泡沫液互噴嬉鬧，過程中還不斷大聲喧譁，喧鬧聲打擾到居住在洗車場旁的住戶。

當時這群青少年圍繞在一名少年旁，且一邊用高壓水槍，另一邊用泡沫液朝他身上噴灑，讓民眾以為有霸凌事件發生。住在自助洗車場旁的石姓住戶見狀隨即拿起手機錄影，將這群青少年的行徑PO上臉書，網友也紛紛在底下留言「小朋友的慶生方式」、「誰這麼惡劣」、「屁孩一堆」。