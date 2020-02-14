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消防車車禍「後車廂無安全帶」他嘆：消防弟兄的宿命
高雄市鳳祥消防分隊消防車出勤發生車禍，小隊長馮永昌甩出後車廂，慘遭翻覆的消防車壓身，送醫不治。因為消防車後車廂座位並未沒安全帶，消防車在高速的出勤途中，可能消防員連坐車都是一種搏命。高雄市消防局第三大隊長王國泰不禁直嘆，「這是消防弟兄面臨的一種宿命」。
鳳祥消防車昨晚出勤時，由隊員芶玉錦（41歲）開車、分隊長曾柏雄（36歲）坐車頭右前座，小隊長馮永昌（54歲）、隊員賴統生（40歲）和郭峻嘉（32歲）3人，分別坐後車廂的右、左、中3個座位。警、消人員說，消防車撞上拖板車，右車門可能在瞬間衝撞中打開，坐後右座的馮永昌才甩出車外。
許多人質疑，「消防車後車廂怎麼沒安全帶？」，不過，有消防員認為，穿著厚重消防衣上車，如果再加帶裝備，要下車趕著布水線，十萬火急，可能連解個安全帶，都可能影響救災。
高雄市消防局第三大隊長王國泰才不禁直嘆，「這是消防弟兄面臨的一種宿命」，但認為或許因為這件車禍，將來的消防車，都會加設安全帶。
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