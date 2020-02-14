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高雄1死4傷消防車禍 駕駛道歉搶快肇禍送辦

中央社 / 高雄14日電
高雄市鳳祥消防分隊一輛消防水箱車昨晚出勤時與貨櫃車發生車禍，造成消防小隊長馮永昌不幸殉職，四名消防隊員輕重傷。記者林保光／翻攝

張姓男子駕駛聯結車昨晚與高市消防水箱車發生擦撞，造成消防員1死4傷重大車禍。張男警訊時對自己未禮讓消防車肇禍頻頻道歉，全案訊後上午依過失致死罪嫌移送雄檢偵辦。

這起車禍造成消防人員1死、4傷，轄區高雄市政府警察局鳳山分局交通組長蔡富原上午記者會說明初步調查。他說，42歲張男駕駛聯結車沿過埤路西向東方向直行欲上台88線交流道，消防水箱車沿鳳頂路北往南方向朝中安路直行，雙方於鳳頂、過埤路口發生碰撞，水箱車左前車頭撞上聯結車左後車尾，並導致水箱車翻覆。

警方調查張男昨天下午有喝了1杯保力達，車禍當下以時速50公里途經肇事路口，疑在綠燈轉黃燈的「綠轉黃」時搶快，張男警訊時供稱因有橋墩擋住視線及關閉車窗，未發現消防水箱車警示燈和鳴笛聲，才發生擦撞。

警方調查，張男有15年駕駛經驗，過去沒有酒駕等重大交通違規紀錄，昨天下午5時駕駛營業曳引車，載著8歲兒子及水泥熟料，從高雄碼頭出發。昨晚等待卸貨過程中，7時喝了1杯保力達後，一路行駛過埤路西向東，要走88快速道路準備到大發工業區。

警方對張男實施酒測，有酒精反應，酒測值0.06毫克，未超過法定標準值也通過觀測表等3項測試。上午將相關筆錄隨案依過失致死罪嫌移送雄檢偵辦，並進一步釐清肇事責任。

高雄市長韓國瑜第一時間接獲消息趕往醫院探視，指示相關單位立刻著手研究，評估智慧交通號誌系統的技術可行性，提早警示用路人注意，以降低同仁執勤時發生交通事故狀況的風險。

消防局也將依公務人員退休資遣撫卹法、警察人員人事條例等相關規定辦理撫卹案件，並成立治喪委員會全力協助家屬辦好相關事宜。

高市消防局三大隊一中隊所轄的鳳祥分隊水箱車與5名消防隊員，昨晚近10時出勤趕往鳳山區頂圃街搶救火警，不料離開隊部約400公尺途中，就在鳳頂路、過埤路口與聯結車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5人受傷，聯結車司機與8歲男童無受傷，男童則由家人帶回。

事發後消防局獲報出動鄰近五甲、高桂、鳳山及特搜中隊等7個分隊的17車、42人前往搶救，利用千斤頂將壓在車下的5名消防員救出，分別送3家醫院搶救。小隊長馮永昌到院前無呼吸心跳（OHCA），經院方搶救無效宣告不治，賴姓隊員意識模糊昏迷指數3，在加護病房搶救中，另3人肢體等多處擦傷，4人上午傷勢已趨於穩定。

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