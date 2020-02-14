免費送你房子？金門一女子險被網友騙 警方成功攔阻

今天是情人節，在浪漫之餘，也要小心溫柔陷阱！金門1名李姓女子在網路上認識男網友，近期這名男網友表示要贈送她一棟房產，但須繳交約美金9千2百元的比特幣作為手續費，李女昨天跑去銀行要購買比特幣，機警行員懷疑「有詐」，趕緊報警，經警方苦口婆心的勸說後，李女才沒上當，得以保住多年積蓄。

金門縣警局金城分局表示，金城派出所值班台於昨日上午10時40分許接獲土地銀行來電，稱有名女子到土地銀行欲用新台幣兌換美金9200元去購買比特幣，並出示網友提供購買比特幣之流程表給行員，行員看過該流程表後，懷疑是詐騙案件，但對她百般勸說無效，還險些吵起來，請警方到場協助。

線上巡邏員警獲報後，立即前往現場了解，發現李女正在櫃檯與行員僵持，李女說，在網路上認識一名男網友，男網友想贈送她一棟市價約50萬美金位於大陸的房產，但要她繳交約美金9200元之比特幣作為手續費，才能完成過戶，並傳送相關購買比特幣之流程表給她；李女表示，與男網友聊天已半年多，不可能是詐騙集團。