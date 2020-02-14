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免費送你房子？金門一女子險被網友騙 警方成功攔阻

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
被害人與男網友在網路上的對話，網友還詳細說明如何匯款等資訊。圖／警方提供

今天是情人節，在浪漫之餘，也要小心溫柔陷阱！金門1名李姓女子在網路上認識男網友，近期這名男網友表示要贈送她一棟房產，但須繳交約美金9千2百元的比特幣作為手續費，李女昨天跑去銀行要購買比特幣，機警行員懷疑「有詐」，趕緊報警，經警方苦口婆心的勸說後，李女才沒上當，得以保住多年積蓄。

金門縣警局金城分局表示，金城派出所值班台於昨日上午10時40分許接獲土地銀行來電，稱有名女子到土地銀行欲用新台幣兌換美金9200元去購買比特幣，並出示網友提供購買比特幣之流程表給行員，行員看過該流程表後，懷疑是詐騙案件，但對她百般勸說無效，還險些吵起來，請警方到場協助。

線上巡邏員警獲報後，立即前往現場了解，發現李女正在櫃檯與行員僵持，李女說，在網路上認識一名男網友，男網友想贈送她一棟市價約50萬美金位於大陸的房產，但要她繳交約美金9200元之比特幣作為手續費，才能完成過戶，並傳送相關購買比特幣之流程表給她；李女表示，與男網友聊天已半年多，不可能是詐騙集團

警方了解案情後，向李女勸說此案為詐騙集團慣用的老梗，假意送高額禮物，但在接受禮物之前，須繳交一筆費用，來進行詐騙，經警方苦口婆心的勸說後，李女才驚覺遭詐騙，直呼好險，並聽從警方之建議立即將男網友封鎖刪除，對於行員及警方的協助表示感謝。

金門縣警局金城分局昨成功攔阻一起網路詐騙，讓被害人保住多年積蓄。圖／警方提供

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